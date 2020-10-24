 مفوضية حقوق الإنسان المستقلة في أفغانستان: مقتل 12 طفلا في غارة جوية بتخار - بوابة الشروق
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مفوضية حقوق الإنسان المستقلة في أفغانستان: مقتل 12 طفلا في غارة جوية بتخار

تخار (أفغانستان) - د ب أ:
نشر في: السبت 24 أكتوبر 2020 - 9:04 ص | آخر تحديث: السبت 24 أكتوبر 2020 - 9:04 ص

ذكرت مفوضية حقوق الإنسان المستقلة في أفغانستان، أن 12 طفلا قتلوا في غارة جوية، نفذها سلاح الجو الأفغاني على مسجد بإقليم تخار شمال أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

وأضافت المفوضية، في بيان، أنه طبقا لمعلوماتها، نفذت قوات الأمن الافغانية غارة جوية على مسجد في مدينة "تالوقان" عاصمة الإقليم ليلة الأربعاء الماضي، حيث عبر عدد من مسلحي حركة طالبان المنطقة.

وقال البيان إن 12 طفلا قتلوا وأصيب 18 آخرون من بينهم إمام المسجد في الهجوم.

وأعربت المفوضية عن أسفها بسبب وقوع الهجوم ودعت الحكومة إلى التحقيق في الحادث.

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