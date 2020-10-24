الخارجية الكويتية: نؤيد بيان «التعاون الاسلامي» الرافض لنشر الرسوم المسيئة

قالت وزارة الخارجية الكويتية، إن الكويت تابعت باستياء بالغ استمرار نشر الرسوم المسيئة للرسول (صلى الله عليه وسلم)، مؤكدة تأييدها لبيان منظمة التعاون الإسلامي، الذي يعبر عن الأمة الاسلامية جمعاء، وما جاء به من مضامين شاملة رافضة لتلك الاساءات والممارسات.

وحذرت (الخارجية) الكويتية - في بيان لها مساء اليوم الجمعة - من مغبة دعم تلك الاساءات واستمرارها، سواء للاديان السماوية كافة، أو الرسل عليهم السلام من قبل بعض الخطابات السياسية الرسمية، والتي تشعل روح الكراهية والعداء والعنف، وتقوض الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لوأدها واشاعه ثقافة التسامح والسلام بين شعوب العالم.

كما حذرت من مغبة الاستمرار في دعم هذه الاساءات والسياسات التمييزية التي تربط الاسلام بالارهاب، لما تمثله من تزييف للواقع وتطاول على تعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء الرافضة للارهاب، فضلا عما تمثله من اساءه بالغة لمشاعر المسلمين حول العالم.