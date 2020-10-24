بلجيكا تسجل أكثر من 15 ألفا و400 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

سجل عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في بلجيكا رقما قياسيا جديدا حيث بلغ 15 ألفا و432 حالة في يوم واحد، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وأوضحت وكالة الأنباء البلجيكية (بلجا) اليوم السبت، استنادا إلى معهد الصحة العام (سينسانو)، أن هذا العدد تم تسجيله يوم الثلاثاء الماضي.

وكانت أعلى حصيلة للإصابات اليومية تم تسجيلها حتى الآن في البلاد بلغت 12 ألفا و969 حالة يوم الأحد الماضي.

ويبلغ عدد سكان بلجيكا نحو 11.5 مليون نسمة ومع ذلك فهي تسجل حصيلة إصابات جديدة أعلى من دولة مثل ألمانيا المجاورة التي يبلغ عدد سكانها نحو 83 مليون نسمة.

ووفقا للمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وصل معدل الإصابات الجديدة في بلجيكا أمس الجمعة إلى نحو 1020 لكل مئة ألف نسمة في غضون 14 يوما، فيما بلغ هذا المعدل بالنسبة لألمانيا نحو 107 حالة (أي قرابة العُشْر).

ونوهت بلجا إلى أن هذا الاتجاه آخذ في الصعود، وأوضحت أن معهد (سينسانو) سجل في الفترة بين 14 حتى 20 أكتوبر الجاري 11 ألفا و201 حالة إصابة جديدة بارتفاع بنسبة 56% مقارنة بالأسبوع السابق عليه.

ولم يتم التحقق بعد من الأعداد الخاصة بالأيام التالية لهذا التاريخ.

كانت الحكومة البلجيكية أمرت بإغلاق الحانات والمطاعم وفرض حظر تجول ليلي وقيودا صارمة على المخالطات وإلزام شامل بالعمل من المنزل من أجل تجنب اللجوء إلى إغلاق كامل بشكل مبدئي.

وتعتزم الحكومة الإقليمية في العاصمة بروكسل إجراء مشاورات اليوم حول اتخاذ المزيد من التدابير.