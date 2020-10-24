رئيس المكسيك يدعو البنك المركزي لمواصلة خفض أسعار الفائدة

قال رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور اليوم الجمعة، إنه يجب أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة أكثر من أجل المساعدة في إعادة تنشيط الاقتصاد، حتى على الرغم من أن ارتفاع معدل التضحم يتسببب في إبطاء دورة التيسير وقد يقضي عليها تماما.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن لوبيز أوبرادور كان يرد على تصريحات من جانب جماعة ضغط مصرفية بالبلاد، قالت إن الكثير من المواطنين لا يريدون الاقتراض، لقلقهم بشأن الإنفاق خلال فترة ركود.

وذكر لوبيز أوبرادور في مؤتمره الصحفي اليوم الجمعة إن "أسعار الفائدة لا تزال مرتفعة". وقال إن "بنك المكسيك يخفضها، لكن يجب أن يخفضها حتى أكثر بالنسبة للأشخاص الذين يريدون الحصول على قروض".

يعد توجيه الرئيس غير عادي، في ضوء أن البنك المركزي يعتبر مستقلا بحكم الدستور، ومع ذلك، فهي ليست المرة الأولى التي يدلي فيها لوبيز أوبرادور بمثل هذه التصريحات.