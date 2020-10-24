قتلى وجرحى من الحوثيين بنيران الجيش اليمني في الحديدة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سقط قتلى وجرحى من مسلحي جماعة أنصار الله الحوثية اليوم السبت بنيران قوات تابعة للجيش اليمني الموالي للرئيس عبدربه منصور هادي، في محافظة الحديدة غربي البلاد.

وقال بيان صادر عن ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني إن "القوات المشتركة، أخمدت مصادر نيران حوثية استهدفت مناطق سكنية شرقي مدينة الحديدة، ضمن خروقات المليشيات المتكررة لعملية وقف إطلاق النار".

ونقل البيان عن مصدر عسكري قوله إن "القوات المشتركة حددت مصادر نيران المليشيات الحوثية، وتمكنت من الرد عليها وإخمادها موقعة قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين".

وتشهد عدة مناطق بمحافظة الحديدة مواجهات متكررة بين القوات الحكومية والحوثيين، تخلف في العادة قتلى وجرحى، فيما يتبادل الطرفان الاتهامات بخصوص خرق الهدنة بالمحافظة التي جاءت ثمرة لاتفاق ستوكهولم نهاية عام 2018.