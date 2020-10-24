نجح ضباط مباحث القاهرة فى كشف ملابسات واقعة محاولة سرقة سيدتان بأسلوب التخدير وضبط مرتكبى الواقعة .

تلقى اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة باب الشعرية باستقبال إحدى المستشفيات لربة منزل، وكريمتها وهما في حالة إعياء شديد وفقدان للوعي إثر تعاطيهما أقراص مخدرة، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع شقيق الأولى (عامل - مقيم بدائرة القسم)، وقرر بأنه حال توجهه لزيارة شقيقته بمسكنها اكتشف تواجدها، وكريمتها في حالة فقدان للوعي.

وتوصلت تحريات المباحث التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، أن وراء ارتكاب الواقعة طالبة و نجله زوج المجنى عليها الثانية.

واعترفت بارتكاب الواقعة لرغبتها في ترك محل سكنها والإقامة صحبة أحد أصدقائها طالب، وعلمها باحتفاظ المجنى عليها الثانية بمبالغ مالية بمسكنها فاختمرت في ذهنها فكرة سرقتها بأسلوب " التخدير" بالاشتراك مع الأخير، وفى سبيل ذلك استعانا بصديق المتهم الثانى عامل لإحضار كمية من عقار مخدر، وعقب ذلك توجهت صحبة المتهمين لمحل سكن المجنى عليهما وقامت بوضع الأقراص المخدرة المشار إليها داخل مشروب "عصير" أعدته للمجني عليهما في محاولة منها لسرقتهما وعقب فقدانهما الوعي استشعرت حضور شقيق المجني عليها الأولى فلاذت بالفرار دون الاستيلاء على ثمة مسروقات، وأمكن ضبط المتهمين سالفي الذكر.