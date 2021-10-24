ماليزيا تفحص نتائج هيئة حماية المستهلك بهونج كونج بعد اكتشاف مواد مسرطنة في بسكويت

تعكف ماليزيا الآن على فحص النتائج التي توصلت إليها هيئة حماية المستهلك في هونج كونج، ومفادها أن مواد مسببة للسرطان، تم اكتشافها في بسكويت ومقرمشات، بما في ذلك، تلك التي تنتجها شركة "هوب سينج انداستريز.بي.إتش.دي".

وكانت هيئة حماية المستهلك في هونج كونج، قد أعلنت يوم الاثنين الماضي أن 60 عينة من البسكويت والمقرمشات، المعبأة مسبقا، التي أجرى اختبارا عليها، كانت تحتوي على عناصر، مسببة للسرطان، مثل "جليسيدول"، الذي يحتوي على كربون أو "أكريلاميد"وهو مركب كيميائي سام، حسب وكالة "بلومبرج" اليوم الأحد.

كما وجدت الهيئة أيضا أن 40% من المنتجات، التي تم تحليلها، كانت تحتوي على ملصقات مضللة بشأن التغذية.

وذكرت شعبة "سلامة وجودة الأغذية" التابعة لوزارة الصحة أنها تجري تحقيقا في مقر الشركة.

وقال ممثل عن شركة هوب سينج في بيان، تم إرساله بالبريد الإلكتروني، اليوم الأحد، إن الشركة لديها "مقرمشاتها الخاصة، المصنوعة من قشدة خاصة، حيث تقوم بصنع وتسويق هذه المقرمشات في ماليزيا، وهي صالحة للاستهلاك الآدمي ومتوافقة مع اللوائح المحلية ومعايير الجودة وسلامة الغذاء".

وقالت الشركة إنها ستتعاون بشكل كامل مع السلطات بشأن التحقيق.