 سفير مصر بالدوحة يلتقي وزير قطر للشئون الخارجية لبحث تطورات العلاقات الثنائية - بوابة الشروق
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سفير مصر بالدوحة يلتقي وزير قطر للشئون الخارجية لبحث تطورات العلاقات الثنائية

السفير المصري ونظيره القطري
السفير المصري ونظيره القطري
هديل هلال
نشر في: الأحد 24 أكتوبر 2021 - 5:45 م | آخر تحديث: الأحد 24 أكتوبر 2021 - 5:45 م
التقى السفير عمرو الشربيني سفير جمهورية مصر العربية بالدوحة، اليوم 24 أكتوبر الجاري، السفير سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة القطرية للشئون الخارجية، حيث تم تناول مُجمل العلاقات الثنائية بين البلديّن وسبل تطويرها فضلاً عن مناقشة أبرز القضايا محل الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.

وقد أعرب وزير الدولة القطري للشئون الخارجية عن ترحيبه بوصول السفير المصري الجديد إلى الدوحة مُتمنيًا له التوفيق في أداء مهامه، ونوه بالتطور الجاري في العلاقات بين البلديّن والتعاون القائم في العديد من المجالات الثنائية وكذا على صعيد التنسيق في المحافل الدولية.

ومن جانبه، أشار السفير المصري إلى التطور الذي تشهده العلاقات في الفترة الحالية، وأعرب عن تطلعه للعمل على تعزيز أوجه التعاون والارتقاء بها في كافة المجالات.

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