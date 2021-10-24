ارتقاع جماعي لمؤشرات البورصة عند إغلاق أولى جلسات الأسبوع

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سجلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد، في مستهل تعاملات الأسبوع بدعم مشتريات المؤسسات المحلية، واستمرار نشاط الأسهم الكبرى والقيادة.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 7.9 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 750.077 مليار جنيه، فيما حقق مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 مكاسب بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 11 ألفا و185 نقطة.

وارتفع مؤشر إيجي إكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.83%، ليغلق عند مستوى 2433 نقطة.

كما أغلق مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا، والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي إكس 30 وإيجي إكس 70 على تراجع بنسبة 0.86%، ليغلق عند مستوى 3419 نقطة.

واتجهت تعاملات المصريين للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 747 مليون جنيه مقابل عمليات بيعه للمستثمرين الأجانب والعرب وسط تداولات 1.4 مليار جنيه.