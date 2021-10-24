المشرف على صندوق آثار النوبة يتفقد المعابد الأثرية بمنطقتي عمدا والسبوع

أجرى الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية والمشرف على صندوق آثار النوبة، بزيارة تفقدية للمعابد الأثرية بمنطقتي عمدا والسبوع الأثرية، فى إطار سياسة وزارة السياحة والآثار لتطوير المواقع الأثرية والمتاحف ورفع خدمات الزائرين بها لتحسين تجربة الزيارة لديهم وجعلها ممتعة.



وخلال الزيارة، تابع الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، مستجدات الأعمال والموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية لتطوير خدمات الزائرين وتلك الخاصة بالحفاظ على الآثار من التغيرات البيئية.



وقال غنيم، إن مشروع تطوير منطقتي عمدا والسبوع يشمل تمهيد ممرات للزيارة ومظلات ومقاعد للزائرين وتوفير نظام جديد للإضاءة الداخلية للمعابد تعمل بالطاقة الشمسية، فضلا عن وضع لوحات إرشادية وتفسيرية وإتاحة الموقعين لذوي الهمم، هذا بالإضافة إلى تزويد المنطقة بأماكن لاستراحة العاملين.



جدير بالذكر أن منطقتى عمدا والسبوع تضم معابد ومقابر فرعونية يستطيع الزائر الوصول إليها من خلال الرحلات النيلية بعد الاستمتاع بزيارة معبدي أبو سمبل، وهما من المناطق التي من المتوقع أن تشهد إقبالا سياحيا كبيرا فى الفترة القادمة.