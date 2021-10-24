أشرف صبحي عن قرار عودة مرتضى منصور: سنحرص على عدم الإضرار بنادي الزمالك

كشف أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، موقف الوزارة من قرار عودة مرتضى منصور من جديد لرئاسة نادي الزمالك في الفترة المقبلة، بعدما صدر حكم قضائي بذلك اليوم الأحد.

وقال وزير الشباب والرياضة في تصريحات تلفزيونية لقناة "صدى البلد": «نلتزم بالقرارات والأحكام القضائية، وتتم دراسة الموقف القانوني بشكل كامل، بما يتماشى مع أحكام القضاء وعدم الإضرار بنادي الزمالك بقدر المستطاع».

وأضاف: «نجتمعمع اللجنة القانونية للإستشارة فيما يتعلق بالقضاء وسنحرص علي عدم حدوث أزمات في النادي».

وحصل مرتضى منصور، على حكم من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقبول الطعن والذى طالب فيه إلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك وعودته لرئاسة النادي من جديد.