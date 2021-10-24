ضبط موظفين بمحليات سوهاج أصدرا ترخيصا بالبناء على أملاك الدولة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على موظفين اثنين بمجلس محلي بسوهاج، لاشتراكهما مع ثالث في التواطئ مع شخص وتمكينه من البناء على أرض مملوكة للدولة.



وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 2 موظفين بأحد المجالس المحلية بمحافظة سوهاج؛ اشتراكا مع آخر موظف بذات الجهة -له معلومات جنائية وجارى ضبطه- باستغلال موقعهم الوظيفى والتواطؤ مع شخص، مقيم بمحافظة سوهاج، وتمكينه من البناء على أرض أملاك الدولة، وإصدار رخصة بناء لها، وإثبات بمعاينة الأرض محل الترخيص أنها ليست من أملاك الدولة -على خلاف الحقيقة-، مما مكن الأخير من التعدى على أراضى الدولة والإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.



وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الثالث.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.