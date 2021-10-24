غادرت جماهير مانشستر يونايتد الإنجليزي، ملعب أولدترافورد بعدما نجح فريق ليفربول في تسجيل 5 أهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت الدقيقة 55 مغادرة عدد من جماهير مانشستر يونايتد لملعب أولدترافورد بعدما نجح النجم المصري محمد صلاح، في تسجيل ثلاثية وأصبحت النتيجة 5-0.

وبذلك نجح نجمنا المصري محمد صلاح في تحقيق رقم تاريخي خالد في تاريخ (الريدز) عمره 119 عاما، حيث أصبح أول لاعب يسجل في 5 مباريات خارج ملعبه بالدوري الإنجليزي مع ليفربول منذ عام 1902 خلف سام ريبولد الذي حقق حينها هذا الإنجاز.