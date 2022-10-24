فيلم موعد حياة يفوز بالجائزة الكبرى وأحمد بدير أفضل ممثل من مهرجان الأورو أفريقي بالمغرب

أعلنت إدارة المهرجان السينمائي الأورو إفريقي، فوز الفيلم المصري"موعد حياة"بالجائزة الكبرى بالدورة الثالثة من المهرجان التي اقيمت في الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر الجاري في تزنيت بالمغرب.

وكشفت إدارة المهرجان على الصفحة الرسمية للمهرجان على مواقع التواصل الإجتماعي"فيسبوك"،عن استحواذ فيلم "موعد حياة"على جوائز الدورة الثالثة هذا العام،حيث فاز النجم الكبير أحمد بدير بجائزة أفضل تمثيل عن دوره في الفيلم،بالإضافة إلى حصول الفيلم على جائزة أفضل إخراج بجانب الجائزة الكبرى بالمهرجان،كما حصل الفيلم المصري"أدم"على جائزة أفضل سيناريو.

فيلم "موعد حياة"حظى بالمشاركة في عدة مهرجانات سينمائية دولية، وحصل على العديد من الجوائز كان أخرها جائزة وحيد حامد كأفضل فيلم روائي قصير من ملتقى أفلام المحاولة الثالث بقصر السينما، وحصل على جائزة أفضل مخرج من مهرجان لندن السينمائي الدولي، وأفضل فيلم في مهرجان أمستردام العالمي.

الفيلم يناقش الجانب الإيجابي لوسائل التواصل من خلال أهمية التواصل الحقيقي مع كبار السن لحل مشكلة الوحدة والعزلة، وهو بطولة الفنان أحمد بدير، والفنانة لبنى ونس، وإيمي الجندي، وفرج يوسف، وعبد الرؤوف الجندي، وإخراج عمرو البهيدي.