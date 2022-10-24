أعلن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون انسحابه من سباق رئاسة حزب المحافظين.

وقال جونسون إن الوقت غير مناسب لعودته، في تحول مفاجئ في نوايا الرجل الذي أشارت استطلاعات الرأي إلى أنه الأوفر حظا لخلافة ليز تراس.

وقالت صحيفة "جارديان" البريطانية ، إن أكثر من 150 من أعضاء البرلمان البريطاني المحافظين، يرون أن المرشح لمنصب رئاسة الوزراء ريشي سوناك، هو الخيار الأفضل من عودة بوريس جونسون المثقل بالفضائح.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن الأعضاء المحافظين منقسمون بشدة في البرلمان، لكن في حال قدم نواب المحافظين دعمهم لسوناك سيكون قد قدم من ناحيته العديد من الوعود من أجل انتزاع مثل هذا الدعم ، من المتشككين في الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص.

وفي حالة فوز سوناك بالمنصب، والذي يبدو الآن مرجحًا ، مع انسحاب جونسون من السباق ، فإن ميراثه سيكون ثقيلا ، لذلك من المرجح أن يعطيه نواب حزب المحافظين درجة من التراخي وعدم المعارضة. ولكن كعضو في حكومة جونسون التي ساهمت في العديد من المشكلات التي تواجهها المملكة المتحدة ، لن يكون أمام سوناك سوى فرصة ضيقة جدًا مع الجمهور لتغيير الأمور - والعديد من القرارات التي قد لا تحظى بشعبية كبيرة لاتخاذها.

وقال جونسون: "لدي الكثير لأقدمه لكن لا أعتقد أنه الوقت المناسب لعودتي".

وأوضح جونسون أنه "لا يمكنك الحكم بفعالية ما لم يكن لديك حزب موحد في البرلمان".

وأكد أنه حصل على الأصوات الكافية للترشح على رئاسة حزب المحافظين لكنه توصل إلى استنتاج أن ترشحه "لن يكون أمرا صائبا".

والسبت الماضي قطع جونسون عطلته وعاد إلى لندن في محاولة جريئة للعودة إلى رئاسة الوزراء بعد استقالة ليز تراس الخميس الماضي.

وكان من المفترض أن يلتقي جونسون وريشي سوناك، السبت، لبحث قضية رئاسة حزب المحافظين، لكن الاجتماع أرجئ.

وكان جونسون يأمل في العودة إلى المنصب بعد أشهر من إجباره على الاستقالة بعد فضائح متتالية، ووسط تحذير من بعض زملائه من أن ترشحه قد يتسبب في مزيد من الفوضى السياسية.

ويمهد قرار جونسون الطريق أمام سوناك، وزير ماليته السابق، الذي كان له دور فعال في عزله في يوليو الماضي.