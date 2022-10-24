 الداخلية تنجح في إعادة 59 قطعة أثرية عقب سرقتها من متحف كلية الآثار بجامعة سوهاج - بوابة الشروق
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الداخلية تنجح في إعادة 59 قطعة أثرية عقب سرقتها من متحف كلية الآثار بجامعة سوهاج

مصطفى عطية
نشر في: الإثنين 24 أكتوبر 2022 - 12:25 ص | آخر تحديث: الإثنين 24 أكتوبر 2022 - 12:29 ص

نجحت اجهزة وزارة الداخلية في إعادة 59 قطعة أثرية عقب سرقتها من متحف كلية الآثار بجامعة سوهاج.

البداية بتلقي قسم شرطة ثان سوهاج بمديرية أمن سوهاج بتاريخ 22 الجارى من إحدى الجامعات الكائنة بدائرة القسم بإكتشافهم سرقة (بعض القطع الأثرية) من داخل متحف (كلية الآثار بالجامعة) .

على الفور تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة 4 أشخاص (طالبان وطالبة بذات الجامعة - ووالد أحدهم).

وبتقنين الإجراءات . تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (59 قطعة أثرية) المستولى عليهم من المتحف .

بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وقرر أحدهم بأنه إتفق مع الطالب الآخر على سرقة محتويات المتحف رغبة فـى الثراء السريع، وبتاريخ الواقعة أعدا "أجنة حديدية" ودلفا للجامعة وقام أحدهما بحجب رؤية الكاميرا حتى تمكن الآخر من فتح باب المتحف وقاما بالإستيلاء على القطع الأثرية ووضعها بحقيبة ظهر وبعض الأكياس البلاستيكية . وقام أحدهما بالإتصال بالطالبة المشار إليها وطلب منها الحضور بسيارتها ولدى حضورها قاما بإعطائها المسروقات ووضعتها داخل حقيبة السيارة وانصرفت . ثم إستقل الطالبان سيارة أجرة "تاكسى" وتقابلا معها مرة أخرى وقام أحدهما بإخفاء المسروقات لدى والده "متهم" تمهيداً لبيعها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة واحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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