تراجع سهم تسلا لأقل مستوياته منذ 16 شهرا بعد خفض أسعار سياراتها في الصين

تراجع سهم شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا خلال تعاملات اليوم الاثنين إلى أقل مستوياته منذ حزيران/يونيو من العام الماضي، بعد إعلان الشركة خفض بيع سياراتها في الصين بسبب اشتداد المنافسة والضغوط الاقتصادية.



وأشارت وكالة بلومبرج إلى إعلان تسلا في وقت سابق من اليوم خفض سعر السيارة الصالون "موديل" 3 المصنعة محليا والأرخص بين سياراتها بنسبة 5% إلى 9ر265 ألف يوان (36774 دولار). كما خفضت السعر الأساسي للسيارة "موديل واي" من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) بنسبة 8ر8% إلى 9ر288 ألف يوان.



وأدى ذلك إلى تراجع سعر سهم تسلا بنسبة 4ر7% إلى 59ر198 دولار في تعاملات بورصة نيويورك اليو وهو أقل مستوى له منذ 16 شهرا. كما تراجعت أسعار شركات صناعة السيارات الكهربائية الناشئة المسجلة في البورصة الأمريكية نيو إنك وإكس بينج ولي أوتو بنسبة 23% على الأقلـ



وذكرت بلومرج أن خفض أسعار سيارات تسلا تعكس الأوقات العصيبة التي تمر بها تسلا ونظيراتها الدولية في مواجهة شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية بقيادة بي.واي.دي التي حققت الشهر الماضي مبيعات قياسية بلغت 200973 سيارة. كما تواجه الشركات الأجنبية منافسة من الشركات الصينية الناشئة مثل نيو وشي بينج التي زادت عدد الطرز التي تنتجها.



وبحسب اتحاد سيارات الركوب الصيني، استحوذت الشركات الصينية المحلية على حوالي 80% من إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية في الصين خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.