ذا صن: اجتماع حاسم بين رونالدو وتين هاج

يحاول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الوصول لحل مع الهولندي تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد لتحديد مستقبله مع الشياطين الحمر.

وشهدت الفترة الماضية توتر العلاقة بين رونالدو ومدرب المان يونايتد بسبب استمرار جلوس النجم البرتغالي على مقاعد بدلاء الفريق وعدم الاستعاتة بخدماته سوى في عدد من المباريات بديلا.

وازدادت حدة سوء العلاقة بين الثنائي، بعد بيان إدارة مانشستر يونايتد والتي أعلنت من خلاله توقيع عقوبة على رونالدو باستبعاده من المشاركة في مباراة الفريق أمام تشيلسي والتي انتهت يوم السبت الماضي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 1-1، ضمن الجولة الـ12 من عمر البريميرليج، والتي صدرت بقرار من تين هاج على خلفية رفض الدون النزول بديلا في مباراة توتنهام وخروجه من الملعب قبل نهاية المباراة بدقائق.

صحيفة (ذا صن) البريطانية أشارت اليوم الإثنين، إلى أن هناك اجتماع حاسم سيجمع رونالدو بـ مدربه تين هاج، لمناقشة المشكلة الأخيرة، ومعرفة موقفه من العودة للتدريبات.

وأشارت الصحيفة إلى أن تين هاج لا يعارض عودة رونالدو للتدريبات، بشرط الاعتذار.

وتشير التقارير العالمية، إلى وجود رغبة من رونالدو للرحيل عن قلعة أولد ترافورد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير، في ظل وجود اهتمام من تشيلسي وروما الإيطالي، بالتعاقد مع الدون.