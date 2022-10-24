 إسرائيل تعلن موعد توقيع اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان - بوابة الشروق
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إسرائيل تعلن موعد توقيع اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان

وكالات:
نشر في: الإثنين 24 أكتوبر 2022 - 6:58 م | آخر تحديث: الإثنين 24 أكتوبر 2022 - 6:58 م

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لبيد، الاثنين، أن اسرائيل ستوقع الخميس اتفاقا تاريخيا لترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

وقال لبيد في مستهل لقائه رئيس وزراء هولندا مارك روته في تل أبيب بحسب بيان لمكتبه: "سنوقع يوم الخميس اتفاقا تاريخيا مع لبنان، وستصبح إسرائيل في المستقبل القريب موردا رئيسيا للغاز إلى أوروبا"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وتوصل البلدان اللذان لا يزالان في حالة حرب رسميا، بعد مفاوضات مكثفة برعاية أمريكية، إلى اتفاق لترسيم حدودهما البحرية وإزالة العقبات الرئيسية أمام استغلال حقول غاز في شرق البحر الأبيض المتوسط.

من جانبها، نفت وسائل إعلام لبنانية، نقلا عن مصدر دبلوماسي صحة الأنباء التي تحدثت عن إلغاء موعد زيارة وفد لبناني لـ دمشق لنقاش ترسيم الحدود البحري.

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