يعقد المجلس الأعلى للثقافة، ندوة بعنوان: "الإعلام والوعي البيئي"، تنظمها لجنة الإعلام برئاسة الدكتور جمال الشاعر، بالتعاون مع لجنة الجغرافيا والبيئة في المجلس برئاسة الدكتور عبد المسيح سمعان، وذلك في السادسة مساء يوم الأربعاء المقبل، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة ضمن أنشطة وزارة الثقافة بمناسبة استضافة مصر لقمة المناخ العالمي COP27.



وتدير الندوة الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام جامعة فاروس بالإسكندرية وعضو لجنة الإعلام، ويشارك فيها الدكتور جمال الشاعر لجنة الإعلام بالمجلس، والدكتور حافظ شمس الدين عبد الوهاب أستاذ الجيولوجيا بجامعة عين شمس والخبير العالمي بمنظمة اليونسكو، والدكتور عبدالمسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس ومقرر لجنة الجغرافيا والبيئة، والإعلامية قصواء الخلالي المذيعة بقناة CBC، والدكتور مجدي علام أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، والدكتور محب الرافعي وزير التعليم السابق وأستاذ الدراسات البيئية، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.