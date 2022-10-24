منير فخري عبد النور عن وثيقة ملكية الدولة: مهمة جدا لكن لا يجب الانبهار بالعناوين

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قال الخبير الاقتصادي منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة الأسبق، إن وثيقة ملكية الدولة مهمة جدا كونها تمكن القطاع الخاص ليلعب دوره ويتحمل المسؤولية للتنمية الاقتصادية.

وأضاف خلال جلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة، وذلك في اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، أنه لا يجب الانبهار بالعناوين، ويجب التركيز في التفاصيل.

وأشار إلى ضرورة دراسة آثار الوثيقة السياسية والاجتماعية وآثارها على الاقتصاد الكلي.

ولفت إلى أنه يجب إعطاء أولوية تخارج الحكومة عبر الطرح في البورصة وتوسيع قاعدة الملكية لأكبر قدر من المواطنين ليكونوا أصحاب مصلحة لضمان حسن إدارتها.

وانطلقت أمس الأحد، فعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، ويستمر حتى غدا الثلاثاء؛ لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.