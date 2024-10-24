ألمانيا تتعهد بتقديم 96 مليون يورو إضافية لدعم لبنان

تعهدت ألمانيا، بتقديم 96 مليون يورو إضافية للمساعدة في التغلب على الأزمة في لبنان.

وعلى هامش مؤتمر لدعم لبنان في العاصمة الفرنسية باريس، أوضحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الخميس، أنه سيتم تخصيص 36 مليون يورو منها للمساعدات الإنسانية من خلال وزارة الخارجية، بينما سيتم توجيه 60 مليون يورو إلى التعاون التنموي.

وفي ظل الصراع بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، تسعى الحكومة الألمانية إلى تقديم المساعدات للنازحين داخليًا وتعزيز الاستقرار المجتمعي والاقتصادي والمؤسسي في لبنان.

ووفقًا لمصادر حكومية، ستقدم ألمانيا بذلك ما مجموعه حوالي 300 مليون يورو في هذا العام في إطار التعاطي مع الأزمة اللبنانية.

ومن المنتظر أن يتم تقديم الأموال عبر منظمات الأمم المتحدة والصليب الأحمر الألماني.

ومن المتوقع وصول 10 أطنان إضافية من المساعدات في الأيام المقبلة.

وفي ظل الوضع الإنساني الكارثي لسكان قطاع غزة، دعت بيربوك، إلى استمرار نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في المنطقة. وأضافت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر: "لأنه عندما يكون هناك غياب للدولة، تقوم أطراف أخرى في المكان بملء هذه الفجوات، مثل الإرهابيين. وهذا ما شوهد أيضًا في لبنان، حيث يوفر حزب الله، إلى جانب أنشطته الإرهابية، خدمات صحية واجتماعية أساسية كجزء من استراتيجيته".

ويعتزم البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) إصدار قانون يصنف وكالة الأونروا كمنظمة إرهابية ويحظر أنشطتها على الأراضي الإسرائيلية، حسبما أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية.

وتتهم إسرائيل، الوكالة الأممية بأنها مخترقة من جانب حركة حماس.

وكانت ألمانيا، تعهدت بتقديم 60 مليون يورو إضافية (7. 64 مليون دولار) كمساعدات إنسانية للبنان الذي يعاني من عدم الاستقرار بسبب الأزمة المستمرة في الشرق الأوسط، وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتس الدعم في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، بحسب المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت.