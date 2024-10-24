أمير قطر ووزير الخارجية الأمريكي يبحثان التطورات في غزة ولبنان

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، بمكتبه في قصر لوسيل، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن والوفد المرافق.

ووفق وكالة الأنباء القطرية (قنا)، جرى خلال المقابلة، استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان، وجهود الوساطة الدبلوماسية المشتركة لوقف إطلاق النار.

وطبقا للوكالة، حضر المقابلة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري.