الرمادي يعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة بيراميدز في السوبر

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة المدير الفني أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز لتحديد المركز الثالث والرابع في سوبر الأبطال.
وجاء تشكيل الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام.
خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - سعد سمير - چاستيس آرثر - عبد الله مجدي.
خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - عمرو قلاوة - احمد القندوسي - إسلام عيسى.
خط الهجوم: فخري لاكي.
يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:
محمد كوكو - رجب نبيل - أحمد عابدين - إبراهيم محمد -حسين السيد - محمد صادق - أحمد بلحاج - أيمن موكا - چون ايبوكا.