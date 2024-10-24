 الرمادي يعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة بيراميدز في السوبر - بوابة الشروق
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الرمادي يعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة بيراميدز في السوبر

علي البحيري
نشر في: الخميس 24 أكتوبر 2024 - 2:51 م | آخر تحديث: الخميس 24 أكتوبر 2024 - 2:51 م

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة المدير الفني أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز لتحديد المركز الثالث والرابع في سوبر الأبطال.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - سعد سمير - چاستيس آرثر - عبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - عمرو قلاوة - احمد القندوسي - إسلام عيسى.

خط الهجوم: فخري لاكي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - رجب نبيل - أحمد عابدين - إبراهيم محمد -حسين السيد - محمد صادق - أحمد بلحاج - أيمن موكا - چون ايبوكا.


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