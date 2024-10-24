محافظ المنيا: تحرير 125 محضرا خلال حملات على المخابز والأسواق

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تحرير 125 محضرا تموينيا بمراكز ومدن المحافظة، خلال عدد من الحملات التفتيشية والرقابية المكثفة نظمتها مديرية التموين بالتنسيق مع الرقابة التموينية ومباحث التموين.

وأكد أن الحملات تهدف لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومدى الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة والتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات تحقيقا للصالح العام، والاطمئنان على جودة المنتجات الغذائية المعروضة أمام المواطنين وصلاحيتها للاستهلاك.

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبدالنعيم، مدير مديرية التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 125 محضرا، ففي مجال المخابز البلدية تم تحرير 71 محضرا متنوعا ما بين: "إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم وجود ميزان".

وفي مجال الأسواق، تم تحرير 52 محضرا ما بين: "سلع منتهية الصلاحية ـ عدم الإعلان عن الأسعار - عدم وجود شهادة صحية - بدون ترخيص – بيع بأزيد من السعر المقرر- سلع مجهولة المصدر- تجار تموينيين - سلع بدون فواتير".

كما تم ضبط لحوم بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و100 كيلو جرام من الأرز بدون فواتير، وما يقرب من طن علف بدون فواتير وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.