الصين: المواطن الذي يسعى للحصول على اللجوء في أستراليا مطلوب القبض عليه لاتهامه بتهم جنائية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت السفارة الصينية في كانبرا إن المواطن الذي يسعى للحصول على لجوء سياسي في أستراليا بصفته جاسوس سابق منشق مدان بارتكاب أعمال تزوير ومطلوب القبض عليه لارتكابه تهما جنائية في الصين.

وأفادت صحف تابعة لمجموعة ناين الاعلامية أمس السبت بأن وانج" ويليام" ليكيانج قدم مجموعة من الأسرار المتعلقة بأعمال التجسس الصينية لوكالة مكافحة التجسس الاسترالية منذ أن فر إلى كانبرا في مايو الماضي.

وقالت الصين اليوم إن المواطن "26 عاما" مدان بالتزوير، ويخضع للتحقيق بشأن إدارة مشروع استثمار زائف.

وقالت السفارة الصينية في بيان " قضت محكمة في منطقة جوانجزي في فوجيان في أكتوبر 2016 بسجن الرجل لمدة عام وثلاثة أشهر لاتهامه بالتزوير، بالإضافة إلى حكم مع وقف التنفيذ لمدة عام ونصف".

وأضاف البيان أن شرطة شنغهاي فتحت تحقيقا بشأن وانج في أبريل الماضي بشأن مشروع زائف لاستيراد سيارات، كما أنه غادر الصين بجواز سفر مزور.

ويتردد أن وانج متورط في عمليات خفية لتقويض حركة الديمقراطية في هونج كونج وبذل جهود للتدخل في النظام السياسي بتايوان.

وقال وانج خلال حوار مع قناة تشانل ناين، سوف يتم إذاعته كاملا اليوم الأحد: "هذا السبب الرئيسي لقدومي لاستراليا لطلب اللجوء. بمجرد أنه تم اكتشاف أمري، سلامتي سوف تكون في خطر".