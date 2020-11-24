الأمين العام للناتو يتوقع من بايدن ضغطا على أوروبا بشأن نفقات الدفاع

أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) عن اعتقاده بأن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يتوقع من الأوروبيين زيادة نفقات الدفاع الخاصة بهم، مثله في ذلك مثل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.



وقال ينس ستولتنبرج لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، إن ترامب كان لديه "أسلوبه الخاص"، وقد أعرب عن توقعاته للأوروبيين "بشكل واضح تماما... ولكنني على يقين أن الرئيس المنتخب جو بايدن سوف يعرب عن التوقع ذاته للشركاء الأوروبيين".



ورغم ذلك، أكد الأمين العام أن حلف الأطلسي سيكتسب من خلال بايدن "داعما قويا للتحالف".



وحذر ستولتنبرج- في ظل النقاش بشأن وجود سياسة أمنية أوروبية مستقلة- من إضعاف حلف الأطلسي وانقسام أوروبا، وقال: "الحقيقة هي أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه الدفاع عن أوروبا".



وتابع بالقول إن الضمانات الأمنية الأمريكية والردع النووي ووجود قوات أمريكية في أوروبا، كل هذا "ضرورة قصوى من أجل الدفاع عن أوروبا".



يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدأ نقاشا حساسا من خلال طلبه بوجود "استقلالية استراتيجية" لأوروبا.



وأكد ستولتنبرج أن "أية محاولة لإضعاف الصلة بين أمريكا الشمالية وأوروبا لن تضعف حلف الناتو فقط- ولكنها ستقسم أوروبا أيضا".