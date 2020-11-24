 الجيش اليمني يتصدى لهجمات مليشيا الحوثي على مواقع عسكرية في الجوف - بوابة الشروق
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الجيش اليمني يتصدى لهجمات مليشيا الحوثي على مواقع عسكرية في الجوف

الجيش اليمني
الجيش اليمني
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 - 6:22 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 - 6:22 م

تصدت قوات الجيش اليمني -اليوم الثلاثاء- لهجوم مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، على مواقع الجيش شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية - حسبما ذكرت قناة العربية الإخبارية - أن الجيش اليمني تصدى لهجوم شنته ميليشيا الحوثي على مواقع الجيش باتجاه جبال دحيضة، التي استعادتها قوات الجيش خلال الأسابيع الماضية، وأجبروها على التراجع بعد أن أوقعوا عدداً من أفرادها بين قتيل وجريح.

وفي الجبهة ذاتها، استهدفت مقاتلات التحالف العربي، تعزيزات كانت في طريقها للميليشيات، وأسفرت الغارات عن تدمير عدد من الآليات ومصرع جميع من كانوا على متنها.


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