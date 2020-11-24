البحرية الروسية توجه تحذيرات لمدمرة أمريكية خرقت الحدود

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن السفينة المضادة للغواصات التابعة لأسطول المحيط الهادئ "أدميرال فينوجرادوف" وجهت تحذيرات عدة لمدمرة تابعة للبحرية الأمريكية، وذلك بعد انتهاكها للحدود البحرية الروسية.

وأصدرت الوزارة بيانا رسميا جاء فيه: "قامت سفينة أسطول المحيط الهادئ الروسي /الأدميرال فينوجرادوف/ بتوجيه عدة تحذيرات للمدمرة التابعة للبحرية الأمريكية /جون ماكين/ وذلك بعد انتهاكها الحدود والمجال البحري لروسيا".

وجاء في بيان للجيش الروسي أن سفينة "أدميرال فينوجرادوف" الحربية الروسية وجهت التحذير إلى المدمرة "يو أس اس جون ماكين"، عبر قناة اتصال دولية في بحر اليابان، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وتم اتهام المدمرة "جون ماكين" بتجاوز حدود المياه الإقليمية الروسية بمسافة كيلومترين اثنين، في خليج بطرس الأكبر، بالقرب من منطقة بريمورسكي في أقصى شرق روسيا.

وأضاف البيان، وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية، :"وجهت قواتنا البحرية تحذيرات بوجوب تغيير مسار المدمرة فورا والخروج من المياه الإقليمية الروسية قبل اتخاذ إجراءات أخرى".

وأشارت الوزارة إلى أنه بعد تلقي الجانب الأمريكي التحذيرات الروسية قامت المدمرة "جون ماكين" على الفور بتغيير مسارها وتوجهت إلى المياه المحايدة.

ومن جانبها، رفضت البحرية الأمريكية الادعاء، حيث قالت إن المدمرة "جون ماكين" غادرت المنطقة بعد انتهائها من عملية هناك. واتهمت روسيا بأنه ليس لديها حق في أن تزعم أن تلك المنطقة هي مياهها الإقليمية.