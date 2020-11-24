شعراوي يوجه بالمرور على مقار انتخابات النواب للتأكد من ارتداء الكمامة

وجه وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، قيادات المحافظات التي تجرى بها جولة الإعادة بالانتخابات، بالمرور على المقار الانتخابية للتأكد من انتظام سير العملية الانتخابية.

وشدد شعراوي، خلال مؤتمر صحفي منعقد حاليا، بمقر الوزارة لمتابعة سير الانتخابات، على ضرورة ارتداء المواطنين الكمامات الواقية قبل الدخول للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع.

ونبه الوزير، القائمين بالغرفة المركزية بالوزارة للتشديد على المحافظات التي تجرى بها جولة الإعادة في تطبيق كافة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا على كافة المقار الانتخابية، لمواجهة فيروس كورونا.