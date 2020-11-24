 شعراوي يوجه بالمرور على مقار انتخابات النواب للتأكد من ارتداء الكمامة - بوابة الشروق
الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 12:03 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من سيفوز في النهائي التاريخي لدوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة؟
النتـائـج تصويت

شعراوي يوجه بالمرور على مقار انتخابات النواب للتأكد من ارتداء الكمامة

شريف حربي:
نشر في: الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 - 11:52 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 - 11:52 ص

وجه وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، قيادات المحافظات التي تجرى بها جولة الإعادة بالانتخابات، بالمرور على المقار الانتخابية للتأكد من انتظام سير العملية الانتخابية.

وشدد شعراوي، خلال مؤتمر صحفي منعقد حاليا، بمقر الوزارة لمتابعة سير الانتخابات، على ضرورة ارتداء المواطنين الكمامات الواقية قبل الدخول للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع.

ونبه الوزير، القائمين بالغرفة المركزية بالوزارة للتشديد على المحافظات التي تجرى بها جولة الإعادة في تطبيق كافة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا على كافة المقار الانتخابية، لمواجهة فيروس كورونا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك