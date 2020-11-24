نائب وزير خارجية روسيا: لا أمل في تحسن علاقة بلادنا بالولايات المتحدة

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، "إنه بغض النظر عمن سيسكن البيت الأبيض، لا يوجد أمل في تحسن العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة"، لافتا إلى أن هذا لا يعني أن العلاقات الروسية الأمريكية ميؤوس منه.

وأضاف ريابكوف - خلال اجتماع لهيئة رئاسة أكاديمية العلوم الروسية، اليوم الثلاثاء - أن "الولايات المتحدة تعمدت خلق مشاكل في العلاقات الثنائية مع روسيا خلال السنوات الماضية"، موضحا أن هناك الكثير من التراكمات التي يتعين التعامل معها.

وتابع: "للأسف، نحتاج إلى التركيز على نوع من إجراءات التنظيف لإزالة الأوساخ التي تراكمت في العلاقات الثنائية، وإزالة القمامة وإعادة تدويرها بطريقة ما".

وأردف ريابكوف: "لسوء الحظ، ومع الأخذ بعين الاعتبار صورة روسيا في الولايات المتحدة، لم يكن من الممكن المضي قدمًا في السنوات الأخيرة، حيث كان هناك تراجع في العديد من الاتجاهات"، مضيفا "أنه أياً كان الشخص، الذي سيصل إلى البيت الأبيض بعد 20 يناير 2021، لا أرى سبباً للتعويل على تصحيح ديناميكي للعلاقات الروسية الأميركية على الأقل في المدى المتوسط".