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فيديو.. عضو تنسيقية شباب الأحزاب: سعداء بالوعي السياسي في محافظات الصعيد

محمود فيصل أمين شباب حزب حماة الوطن
محمود فيصل أمين شباب حزب حماة الوطن
هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 - 3:33 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 - 3:34 ص

قال محمود فيصل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المحافظات متعددة الدوائر كالصعيد والبحيرة شهدت سخونة في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه مؤشر هام على التنافس والنزاهة الانتخابية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الاثنين، أن الأمر دليل على أن الأصوات مؤثرة من المواطنين في المشهد الانتخابي، قائلًا إن الصوت مؤثر وكرسي النائب هام بهذه المحافظات.

ولفت إلى أن التنسيقية سعيدة بالوعي السياسي في محافظات الصعيد والبحيرة، قائلًا إن غرفة عمليات التنسيقية تلقت شكاوى بسيطة غير مؤثرة على العملية الانتخابية.

وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن الغرفة رصدت بعض الشكاوى من توجيه أنصار للمرشح الخاص بهم، إضافة إلى استمرار بعض الدعاية غير المباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى رفع المخالفات التي تؤثر قانونًا إلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، متابعًا: «المرأة المصرية متصدرة المشهد وهناك إقبال شبابي وتنظيم من الشباب للأهالي أثناء دخول اللجان».

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