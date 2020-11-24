المتحدث باسم الحكومة العراقية: وضع خطة لإغلاق مخيمات النازحين وعودتهم إلى مناطقهم

أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية وزير الثقافة والآثار والسياحة الدكتور حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الهجرة والمهجرين وضعت جدولا زمنيا لعودة النازحين وإغلاق مخيمات النزوح بشكل تدريجي بما فيها مخيمات إقليم كردستان.

وقال المتحدث العراقي للصحفيين في مقر الحكومة العراقية: "إن وزارة الهجرة والمهجرين وضعت برنامجا زمنيا لإنهاء قضية النازحين وإغلاق مخيمات النازحين وفق جدول زمني يمتد إلى مطلع العام المقبل بما في ذلك مخيمات النازحين في إقليم كردستان وتأمين عودة النازحين بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي".

وأضاف "أن الحكومة تعمل على أنهاء قضية مخيمات النازحين في محافظات صلاح الدين وديالى وكركوك ونينوى والأنبار وأقليم كردستان التي تضم الآلاف من النازحين والعمل على خلو المحافظات من مخيمات النزوح".

وكان العراق شهد في منتصف عام 2014 ومرافقها من عمليات عسكرية أوسع عملية نزوح بعد سيطرة تنظيم داعش علي محافظات الأنبار والموصل وصلاح الدين وكركوك وديالى مما أضطر ملايين العراقيين إلى مغادرة منازلهم فرارا من بطش التنظيم.

وأضطرت الحكومة العراقية بالتعاون مع الأمم المتحدة وحكومة إقليم كردستان إلى إنشاء معسكرات لإيواء النازحين الذين تدمرت منازلهم جراء العمليات العسكرية والذين فروا هاربين من بطش داعش مع تقديم مساعدات إنسانية لهم.

وسعت الحكومة العراقية بعد تحسن الأوضاع الأمنية إلى تأمين العودة الطوعية للنازحين إلى منازلهم بعد بسط الأمن وإعادة الحياة للمناطق المحررة من داعش وطرد الجماعات المسلحة منها.