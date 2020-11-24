وزير الاتصالات يبحث مع نظيره الكونغولي التعاون في مجالات التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية

بحث الدكتوعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع أغسطين ماليا، وزير البريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أوجه تعزيز التعاون بين مصر والكونغو في عدد من مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي من أبرزها التحول الرقمي، وبناء القدرات، والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، والبريد.

جاء ذلك بحضور السفير شريف عيسى، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، وندوكو بواتو سفيرة الكونغو الديمقراطية بالقاهرة، واكريستيان موكيناي كاتيندي رئيس جهاز تنظيم البريد والاتصالات بالكونغو، والمهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس محمد نصر الدين مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية.

وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهمية الإسراع في تحقيق التحول الرقمي في البلدين لما يوفره من فرص تنموية واقتصادية ضخمة؛ مشيرا إلى محاور التعاون بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار علاقات الصداقة بين الدولتين ومنها التعاون في مجال بناء القدرات البشرية والتدريب ونقل التجربة المصرية والتكنولوجيات وإتاحة الخبرات لأشقائنا في الكونغو بالإضافة إلى التعاون في مشروعات التحول الرقمي وتقديم الخدمات الحكومية الرقمية والبنية المعلوماتية.

وأعرب طلعت عن تطلعه إلى الاستفادة من التجارب وقصص النجاح التي استطاعت الكونغو تحقيقها في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيرا إلى أن حرص وزارة الخارجية على التواجد في الاجتماع يؤكد على حرص الحكومة المصرية باختلاف وزاراتها وأجهزتها على تنمية العلاقات بين مصر والكونغو وتدعيمها.

من جانبه؛ أكد أغسطين ماليا وزير البريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية الكونغو الديمقراطية على قوة العلاقات بين مصر والكونغو؛ مشيرا إلى أن هناك مشروعات للتعاون المشترك في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمكن إنجازها على المدى القصير؛ موضحا أن هناك فرص للاستثمار في صناعة الالكترونيات بالكونغو يمكن لها أن تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية وخلق فرص عمل للشباب.

وأشار الوزير الكونغولى إلى اهتمام القيادة السياسية بالكونغو بتحقيق التحول الرقمى؛ مؤكدا الاتفاق على التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستفادة من الخبرات المصرية لإعداد وتنظيم منتدى إقليمي رقمي في الكونغو؛ مشيدا بجهود مصر للتعاون مع الكونغو من أجل الاستفادة من الخبرات المصرية في تنظيم المؤتمرات الإقليمية والدولية عبر الإنترنت في ظل قرب تسلم الكونغو الديمقراطية لرئاسة الاتحاد الأفريقي.

وتناول اللقاء تعزيز التعاون بين مصر والكونغو في مجال التحول الرقمي خاصة فيما يتعلق بخدمات الحكومة الإلكترونية ومنها الصحة والتعليم، وكذلك نقل الخبرات المصرية في مجال الأمن السيبراني وتصميم برامج تدريبية متخصصة يتم تنفيذها في إطار التعاون بين الهيئات المنظمة للاتصالات بالبلدين، وكذلك تقديم البرامج التدريبية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المختلفة من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات، والمعهد القومي للاتصالات، وتحفيز الشباب الكونغولي للمشاركة في المبادرة الرئاسية أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية.

كما تناول اللقاء تعزيز التعاون في مجال الابتكار وريادة الأعمال من خلال الاستفادة من التجربة المصرية في مجالات الاحتضان والابتكار وريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، بالإضافة إلى نقل خبرات البريد المصري في الشمول المالي إلى الكونغو، وتوفير التدريب للكوادر البريدية من خلال مركز التدريب البريدي الإقليمي بالقاهرة والذي أصبح المركز المعتمد للاتحاد البريدي العالمي في الشرق الأوسط وأفريقيا.