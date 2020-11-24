يقيم بيت العود العربي"الهراوي"، في السابعة والنصف مساء يوم السبت المقبل، حفلا لعازفة العود سلمى مختار، وتحت عنوان: "مشروع سلمى"، تعرض فيه بيت العود العربي تجربتها الفنية الخاصة، وذلك في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من انتشار فيروس كورونا.

ويمثل "مشروع سلمى"، تجربة جديدة لإعادة إحياء التراث العربي بشكل مُعاصر، وذلك من خلال حوار آلة العود والآلات الموسيقية المختلفة، إذ تقدم سلمى باقة من أشهر المقطوعات الموسيقية والأغاني على آلة العود لكبار أعلام الفن العربي والمصري منها أعمال لكوكب الشرق أم كلثوم، والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وغيرهم، بالإضافة إلى عزف بعض من أعمال الفنان الكبير نصير شمه، وعدد من مؤلفاتها الموسيقية الخاصة.

وتخرجت سلمى مختار، في كلية الإعلام، ثم التحقت ببيت العود العربي لدراسة الموسيقيى وفنون العزف على العود، وبعد أن تخرجت منه؛ بدأت مشوارها الفني من خلال الحفلات التي ينظمها صندوق اللتنمية الثقافية بيت العود العربي في الهراوي.

يُذكر أن بيت العود العربي٬ يعد أول مدرسة متخصصة فى تعليم العزف على آلة العود، والبزق، والماندولين، وباقى الوتريات تحت إشراف الفنان العربى الكبير نصير شمه.