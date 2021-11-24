 السقا : فيوتشر سيتقدم بإحتجاج ضد محمد عادل - بوابة الشروق
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السقا : فيوتشر سيتقدم بإحتجاج ضد محمد عادل

كريم صلاح
نشر في: الأربعاء 24 نوفمبر 2021 - 2:46 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 نوفمبر 2021 - 2:46 ص

أكد عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي فيوتشر أن ناديه قرر التقدم بإحتجاج رسمي ضد الحكم محمد عادل والذي قاد تحكيميًا مباراة الفريق مع إنبي أمس والتي أنتهت بخسارة الفريق بهدفين مقابل هدف.

وقال السقا في تصريحات لقناة المحور أن حكم المباراة تسبب بقراراته في خسارة فريقه لنقطتين وإصابة بالغة لمهاجمه مروان محسن.

وأضاف السقا :" توجهت للحكم وأخبرته أن مروان محسن تعرض لكسر في شظية قدمه ما هو المطلوب لإشهار البطاقة الحمراء".

وأختتم السقا تصريحاته أنه يطالب محمد عادل بمراجعة كل الحالات التحكيمية في المباراة ومراجعة قرارته.

 


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