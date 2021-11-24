دعت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، مواطنيها لمغادرة إثيوبيا بشكل فوري وسط احتدام المعارك بين القوات الإثيوبية وجبهة تحرير تيجراي.

وجاء في نص بيان الحكومة الذي نشر على موقعها الإلكتروني: "يحث مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية المواطنين البريطانيين على مغادرة إثيوبيا فورا".

كانت السفارة الفرنسية في أديس أبابا قد حثت، أمس الثلاثاء، مواطنيها المتواجدين في إثيوبيا على مغادرتها في أسرع وقت ممكن، وسط اقتراب الصراع المحتدم نحو العاصمة الإثيوبية.

وذكرت صحيفة (لو فيجارو) الفرنسية أن السفارة أرسلت رسالة بالبريد الإلكتروني إلى المواطنين الفرنسيين، وجاء في نصها "نطالب جميع الرعايا الفرنسيين رسميا بمغادرة البلاد من دون تأخير، إن موظفي السفارة يتخذون خطوات لتسهيل مغادرة المواطنين عن طريق حجز مقاعد في الرحلات التجارية وسيقومون، إذا لزم الأمر، بتنظيم رحلة طيران مستأجرة".