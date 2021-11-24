محافظ قنا يوجه بسرعة تنمية قريتي أبو حزام وحمرا دوم بنجع حمادي

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذى للمبادرة التنموية لتنمية قريتي أبو حزام، وحمرا دوم، اللتان تم تدشينهما في مؤتمر جماهيرى بالقريتين خلال شهر سبتمبر الماضى ضمن فعاليات "مبادرة قنا بلا خصومات ثأرية"، بحضور محمد صلاح السكرتير العام المساعد وجميع وكلاء الوزارة ورؤساء شركات المرافق ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي.

وأكد محافظ قنا أن المحافظة حريصة على تسخير كافة إمكانياتها لإحداث تنمية حقيقية بالقريتين؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن الاهتمام بالقضايا التي تمس حياة المواطنين والعمل علي إيجاد حلول فعالة وسريعة لها، مشيرا إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات سابقة مع مسئولى الأجهزة التنفيذية وتم الإتفاق على تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية التى من شأنها تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالى القريتين.

ووجه الداودي بسرعة مخاطبة الجهات المعنية لإصدار قرارات التخصيص اللازمة للمشروعات المُزمع تنفيذها بالقريتين تمهيدا لبدء الأعمال الإنشائية بها، مشددا بسرعة الانتهاء من المشروعات الجارية لاسيما مشروعات البنية التحتية ودخولها الخدمة حتى يشعر المواطن بجهود الدولة واهتمامها بإحداث تنمية اجتماعية وثقافية وصحية وعلمية شاملة، مؤكدا أن هذه المبادرة التنموية سوف تسهم فى تغيير الموروث الفكرى لدى الأهالى ونبذ العنف والتوجه نحو البناء والتنمية.

من جانبهم، استعرض وكلاء الوزارات الموقف التنفيذى للمشروعات التي يجري تنفيذها والمشروعات المستهدفة بكلتا القريتين حيث أوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا المهندس رجب عرفة، أنه تم الانتهاء من حفر بئريّ مياه بمحطة الشعانية كحل مؤقت لزيادة كميات المياه التى يتم ضخها بالقريتين، كما تم الانتهاء من عمل المقايسات الخاصة بمشروع توسعة المحطة على مساحة ٩٠٠م٢ وجارى إنهاء إجراءات التخصيص.

وقال وكيل وزارة الصحة الدكتور راجي تاوضروس، أنه تم توفير سيارة إسعاف لتقديم خدمات الطوارئ للأهالى، كما تم تكليف عدد من الأطباء للعمل بالوحدتين الصحيتين بالقريتين بنظام التناوب وجارى التنسيق مع الوحدة المحلية لتوفير قطع أراضى لإنشاء وحدات صحية نموذجية، فيما أوضح مسئول شركة الكهرباء أنه تم زرع أكثر من ٢٥٠ عامود كهرباء جهد منخفض بالإضافة إلى تغيير الأسلاك المتهالكة إلى أسلاك معزولة.

وأشار مدير هيئة الأبنية التعليمية بقنا أنه تم تغيير آثاث مدرستىّ أبو حزام وحمرا دوم الإبتدائية بالكامل، كما تم الإنتهاء من الأعمال الإنشائية بالمبنى الملحق بمدرسة أبو حزام الإعدادية، ومن المقرر دخوله الخدمة مع بداية الترم الثانى من العام الدراسى الحالي.

وذكر وكيل وزارة الموارد المائية والري أنه جاري توفير الاعتمادات المالية للبدء فى تأهيل وتبطين ٣ ترع بطول ٩كم تقريبا هي (ترعة أبو حزام - ترعة حمرا دوم - ترعة المنصورية)؛ تمهيدا لبدء أعمال التأهيل خلال الشهر المقبل.

وذكر وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أنه سيتم إنشاء وحدة تضامن اجتماعى نموذجية تقدم جميع الخدمات الإجتماعية لأهالي القريتين، مضيفا أنه تم حصر جميع أسر الايتام وذوى الهم وتم التنسيق مع الازهر الشريف لتوفير معاش شهرى لكل أسرة، ومن جانبها أوضحت مقرر فرع المجلس القومى للمرأة أن المجلس بصدد القيام بإصدار بطاقات الرقم القومى للسيدات بالقريتين تخفيفا عليهن من الإنتقال إلى المدينة.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية للمركز ومدينة نجع حمادي أنه جارى العمل فى إنشاء مكتب بريد بقرية أبو حزام وتم عمل المقايسات الخاصة برصف مدخل القرية بطول ٧ كم، بالإضافة إلى توفير قطعة أرض لإقامة نقطة شرطة بقرية أبو حزام، لافتا إلى أن الوحدة المحلية على استعداد لتوفير كافة الأراضي اللازمة لتنفيذ أى مشروعات جديدة وكذلك تقديم الدعم أثناء مراحل التنفيذ.