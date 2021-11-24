أسيوط: إزالة 30 تعديا على أراضي أملاك دولة تابعة لحماية النيل والصرف الزراعي

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على انتظام سير العمل في المرحلة الثالثة من الموجة 18 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة؛ للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة صور التعديات، وذلك بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة وعدم التهاون في استرداد اراضي أملاك الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف.



وأوضح محافظ أسيوط، أن الأجهزة التنفيذية نفذت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية حملة مكبرة بمركز أسيوط نجحت في إزالة 30 تعديا على أراضي أملاك دولة تابعة لحماية النيل والصرف الزارعي بمسطح 6510 متر مربع منها 24 تعديا بالردم وبلوك وأسوار و6 تعديات صرف زراعي ببناء أسوار وأحواش وماكينات ري، وذلك بمشاركة حسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط ونوابه ورؤساء الوحدات القروية ومسئولي الإزالات وأملاك الدولة والري وحماية النيل والزراعة وبالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية برئاسة اللواء عمر السويفي وقوة من مركز شرطة أسيوط.



وأشار المحافظ، إلى أن إجمالي الإزالات منذ بداية إنطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـ18 للإزالات في 6 نوفمبر الجاري وحتى الآن بلغ 505 إزالات لحالات تعدٍ على أراضي زراعية وأملاك دولة بإجمالي مساحة 50978 متر مربع مباني و340 فدانا و21 قيراطا و19 سهم زراعة.



وكلف باستمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات الأمنية؛ لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة طبقا للبرنامج الزمني المعد بالتعاون مع والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.