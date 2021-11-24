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أعداد جريدة الشروق
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برعاية وزيري التعليم العالي والشباب.. انطلاق بطولة الجمباز للجامعات المصرية


نشر في: الأربعاء 24 نوفمبر 2021 - 10:15 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 نوفمبر 2021 - 10:15 ص

برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أُقيمت مراسم بطولة الجمباز للجامعات والمعاهد العليا للموسم الرياضي الجامعي الجديد 2021 – 2022، دورة الشهيد الرفاعي (٤٩)، بالتعاون بين الاتحاد الرياضي المصري للجامعات ووزارة الشباب والرياضة، والتي يستضيف فعالياتها نادي النادي (The Club) التابع لوزارة الشباب والرياضة بمدينة ٦ أكتوبر.

يشارك في البطولة (٤٢) طالبًا وطالبة من (٨) جامعات، وهي: (الألمانية الدولية، الألمانية بالقاهرة، ٦ أكتوبر، الإسكندرية، القاهرة، حلوان، عين شمس، والأكاديمية العربية للعلوم).

شهد مراسم انطلاق البطولة د. صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري لجامعات، ود. هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ود. بسطويسي أحمد أحد رواد التربية الرياضية بالرياضة المصرية والعربية، ود. تامر العناني المدير التنفيذي لنادي النادي فرع مدينة ٦ أكتوبر، وك. بهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضي المصري للجامعات.


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