 الخطيب عن حسام عاشور ورمضان صبحي : من يخطئ فى حق الأهلي صعب يعود إليه - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الخطيب عن حسام عاشور ورمضان صبحي : من يخطئ فى حق الأهلي صعب يعود إليه

عمرو فهمي
نشر في: الأربعاء 24 نوفمبر 2021 - 2:37 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 نوفمبر 2021 - 2:37 ص

أكد محمود الخطيب،  أن من يخطئ فى حق الأهلي من الصعب أن يعود إليه مرة أخرى .

وقال الخطيب فى تصريحات تليفزيونية له مساء الثلاثاء:"زعلت على رمضان صبحى وليس منه، والأهلى له خير عليه وعلى غيره وعمل الكثير للإبقاء عليه، والأهلى أكبر من أي حد، ومينفعش أي حد يسيب الأهلى ولا يقدره ويعود مرة أخرى، وكذلك حسام عاشور ومن الصعب أن أتهاون في حق الأهلى تجاه أي حد".

كان حسام عاشور قائد الأهلي السابق قد رحل من الأهلي بعدما رفض عرض الأهلي باعتزاله والعمل فى النادي ، أما رمضان صبحي فقد رفض البقاء فى الأهلي وفضل الإنتقال لبيراميدز فى 2020، وهو الأمر الذى لاقى هجوما كبيرا من جماهير الأهلي عليه خاصة وأن الأهلي سبق وأعلن أنه اتفق مع ناديه الإنجليزي على كافة الأمور لضمه نهائيا.


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