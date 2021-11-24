نيوزيلندا تعتزم فتح إعادة حدودها أمام العالم بداية من أبريل

قال الوزير المسؤول عن ملف التعامل مع فيروس كورونا في نيوزيلندا، كريس هيبكنز اليوم الأربعاء إن بلاده ستعيد فتح حدودها أمام العالم اعتبارا من أواخر أبريل المقبل.

وكانت نيوزيلندا قد أغلقت حدودها أمام الجميع باستثناء المواطنين والمقيمين، مع بعض الاستثناءات، منذ مارس 2020.

وقال هيبكنز في مؤتمر صحفي إن المسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل سيتمكنون من السفر إلى نيوزيلندا اعتبارا من 30 أبريل.

وأضاف أن "إغلاق حدودنا كان إحدى الخطوات الأولى التي اتخذناها للحفاظ على بلادنا آمنة من كوفيد - 19 وستكون آخر شىء نفتحه".

وتابع الوزير النيوزيلندي: "لا يزال هناك وباء عالمي مع تزايد الحالات في أوروبا وأجزاء أخرى من العالم، لذلك نحن بحاجة إلى توخي الحذر الشديد عند إعادة فتح الحدود".

وسجلت نيوزيلندا البالغ تعدادها خمسة ملايين نسمة نحو 10 آلاف و200 حالة إصابة بكورونا و40 وفاة بشكل إجمالي منذ بداية الجائحة.