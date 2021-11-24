نشرت قوات إقليم تيجراي، مقطع فيديو يُظهر 11 ألف أسير من الجيش الإثيوبي في قبضة القوات التي تقف على مقربة 20 كيلومترًا من العاصمة أديس أبابا.

ونشر عضو مكتب تيجراي للشؤون الخارجية كيندييا غيبريهوت، مقطع فيديو عبر حسابه على "تويتر"، يظهر أسرى قوات الجيش الإثيوبي لدى قوات "جبهة تيجراي".

وقال غيبريهوت إنّ عدد هؤلاء الأسرى 11 ألفًا، دون أن يذكر مزيد من التفاصيل.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قد أعلن أمس الأول الاثنين، أنّه سيتوجه إلى ساحة المعركة ليقود القتال ضد مقاتلي جبهة تحرير تيجراي، الذين باتوا قاب قوسين أو أدنى من العاصمة أديس أبابا.

كما وجّه أبي أحمد نداء يوم الجمعة الماضي إلى المواطنين يطلب فيه منهم مواجهة ما أسماها "التهديدات ‏الداخلية والخارجية".