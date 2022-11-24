تسلسل زمني لجلسات مجلس النواب اللبناني المخصصة لانتخاب رئيس جديد للبلاد ونتائجها

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فشل مجلس النواب اللبناني مجددا في انتخاب رئيس جديد للبلاد للمرة السابعة، وذلك خلال الانتخابات التي أجريت اليوم بالجلسة النيابية السابعة المخصصة لانتخاب رئيس جديد للبلاد خلفًا للرئيس السابق ميشال عون الذي انتهت ولايته في الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر الماضي.

حضر الجلسة 110 نواب، وأسفرت النتيجة عن حصول المرشح النائب ميشال معوض على 42 صوتا، فيما صوت 50 نائبا بأوراق بيضاء.

وحصل المرشح عصام خليفة على 6 أصوات، و8 "لبنان الجديد" و2 لزياد بارود وصوت واحد لعصام خليفة و6 لبدري ضاهر وورقة ملغاة واحدة.

وتم رفع الجلسة بعد افتقاد النصاب القانوني لعقد جلسة ثانية.

وجاءت جلسة اليوم عقب إخفاق المجلس النيابي في انتخاب رئيس جديد في 6 جلسات عقدها المجلس النيابي منذ يوم 29 سبتمبر الماضي وحتى الخميس الماضي، حيث جاءت نتائج الجلسات الست كالتالي:

- الجلسة الأولى: 29 سبتمبر 2022 – عدد الحضور 122 نائبا

النتيجة: المرشح ميشال معوض: 36 صوتا – الأوراق البيضاء: 63 – المرشح سليم إده: 11 – الأصوات بعبارات: 12، وإلغاء الجولة الثانية لعدم اكتمال النصاب لمغادرة عدد من النواب قاعة الجلسة.

- الجلسة الثانية: 13 أكتوبر 2022 – عدد الحضور 71 نائبا فقط

فقدت نصابها القانوني لضرورة وجود 86 نائبا (ثلثي عدد الأعضاء كحد أدنى لانعقاد الجلسة

- الجلسة الثالثة: 20 أكتوبر 2022 – عدد الحضور 119 نائبا

النتيجة: (ميشال معوض: 42 صوتا – الورقة البيضاء: 55 صوتا – 21 نائبا صوتوا بعبارات بمواصفات لرئيس الجمهورية – صوت واحد للمرشح ميلاد أبو ملهب) وإلغاء الجولة الثانية لعدم اكتمال النصاب لمغادرة عدد من النواب قاعة الجلسة.

- الجلسة الرابعة: 24 أكتوبر الحضور: 114 نائبا

النتيجة: (حصل النائب ميشال معوض على 39 صوتا فيما صوت 10 نواب لمرشح جديد وهو عصام خليفة، كما صوت 50 نائبا بورقة بيضاء و13 نائبا بورقة عليها عبارة "لبنان الجديد" بالإضافة إلى ورقتين ملغاتين)، وإلغاء الجولة الثانية لعدم اكتمال النصاب لمغادرة عدد من النواب قاعة الجلسة.

- الجلسة الخامسة: 10 نوفمبر – الحضور 108 نواب

النتيجة: (ميشال معوض 44 صوتا – الورقة البيضاء 47 نائبا - عصام خليفة 6 أصوات – زياد بارود: صوت واحد - زياد حايك: صوت واحد – كتابة شعارات على ورقة التصويت: 8 نواب - ورقة ملغاة) وإلغاء الجولة الثانية لعدم اكتمال النصاب لمغادرة عدد من النواب قاعة الجلسة.

- الجلسة السادسة: 17 نوفمبر – الحضور 112 نائبا

النتيجة: (ميشال معوض 43 صوتا – الورقة البيضاء: 46 صوتا – عصام خليفة: 7 أصوات – زياد بارود 3 أصوات - سليمان فرنجية: صوت واحد – ميشال ضاهر: صوت واحد – كتابة شعارات على ورقة التصويت: 9 أصوات - ملغاه: صوتان) وإلغاء الجولة الثانية لعدم اكتمال النصاب لمغادرة عدد من النواب قاعة الجلسة.