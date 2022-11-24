 التشيك تخطط لزيادة أفراد الشرطة بمنطقة الحدود المجرية الصربية - بوابة الشروق
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التشيك تخطط لزيادة أفراد الشرطة بمنطقة الحدود المجرية الصربية

براغ (د ب أ)
نشر في: الخميس 24 نوفمبر 2022 - 6:12 م | آخر تحديث: الخميس 24 نوفمبر 2022 - 6:12 م
أعلن رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا في براغ اليوم الخميس، أن بلاده تخطط لإرسال ضباط شرطة إضافيين إلى الحدود المجرية مع صربيا العام المقبل للمساهمة في محاربة عصابات التهريب.

وأضاف فيالا أن حماية هذه الحدود مهم للغاية لخفض الهجرة إلى غرب ووسط أوروبا. ويمكن أن يتضاعف قوام الشرطة التشيكية من 40 إلى 80 ضابطا.

وفي نهاية سبتمبر، أقامت جمهورية التشيك نقاط تفتيش حدودية مع سلوفاكيا التي بدورها تشترك فى الحدود مع المجر.

وتم مؤخرا تمديدها حتى منتصف ديسمبر. وكان السبب وراء ذلك زيادة أعداد المهاجرين على ما يطلق عليه طريق البلقان.

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