الخارجية الروسية: موسكو سترد على انضمام مولدوفا لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا

قالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا سترد على قرار مولدوفا الانضمام لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا.

وأشارت زاخاروفا في بيان إلى أن "قرار الجانب المولدوفي لن يبقى دون رد. وموسكو ستعلن لاحقا عن إجراءات جوابية".

وشددت زاخاروفا على أن موسكو تعتبر الانضمام للعقوبات "خطوة عدائية" أخرى من جانب قيادة مولدوفا، المندمجة بالكامل في الحملة المناهضة لروسيا التي يشنها الغرب الجماعي".

ويشير البيان إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو التقويض الكامل للعلاقات الروسية المولدوفية، بناء على إرادة نابعة من كيشيناو الرسمية، التي تعيش وضعا بائسا للغاية".

وذكرت زاخاروفا أن هذا المسار المدمر الذي تتبعه قيادة مولدوفا لا يلبي مصالح مواطني البلاد الذين يكنون في الغالب مشاعر الود لروسيا ومهتمون بالحفاظ على التعاون الثنائي المتعدد الأوجه مع روسيا وتطويره".