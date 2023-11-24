أعلن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، أنه سيتم خلال الأيام القادمة بالتعاون والتنسيق مع وزير المالية الدكتور محمد معيط الإعلان عن حزمة من الحوافز والتسهيلات الخاصة بالاستثمار في مصر، بما ينعكس بالإيجاب على تحسين مناخ الاستثمار في القطاعات الاقتصادية بصفة عامة والقطاع السياحي بصفة خاصة.



وتركز وزارة السياحة والاثار حاليا على كيفية الاستفادة من فرص الاستثمار السياحي الموجودة في مصر ولا سيما أن أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لوزارة السياحة يركز على تحسين مناخ الاستثمار السياحي بها وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بما يحقق مستهدفات الدولة المصرية من هذه الصناعة، بالاضافة إلى التوسع أيضاً في الاستثمار في مجال الشقق الفندقية في مصر والتي تشهد نمواً عالمياً حيث يتم العمل على هذا الملف لوضع ضوابط ومعايير ذكية وعادلة لتنظيم عمل هذه الشقق الفندقية التى تشهد زيادة فى الطلب عليها خلال الفترة الاخيرة خاصة من المستثمرين العرب.



وأكد الوزير فى تصريحات صحفية أن مستهدفات وخطة الدولة المصرية لتحقيق النمو في صناعة السياحة في مصر تتراوح معدلاته ما بين 25%- 30% سنوياً والوصول إلى تحقيق 30 مليون سائح بحلول عام 2028 و كذا حرص الحكومة ممثلة فى وزارة السياحة على زيادة مشاركة وتمكين القطاع الخاص الذي يقود هذه الصناعة.



وأشار أحمد عيسى إلى أن النمو الكبير الذي حققته صناعة السياحة في مصر هذا العام، لافتا إلى ارتفاع متوسط حجم الاشغالات الفندقية في مصر، حيث شهدت خلال العام الحالى أعلي مستوياتها وهو ما انعكس أيضاً على ارتفاع متوسط سعر الإقامة بالغرفة الفندقية بها هذا العام، حيث يعتبر أعلى عام في تاريخ مصر وأعلى من عام 2019 الذي يعد عام الذروة.



ولفت الوزير إلى ما حققته معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال العام الجاري وتركيبة السائحين الوافدين إليها من الأسواق السياحية المختلفة، ولا سيما من الأسواق العربية، وخاصة المملكة العربية السعودية التى جاءت ضمن الدول الخمس الأوائل المصدرة للحركة خلال هذه الفترة.



وأشار عيسى الى تركيز وتوجيه ميزانيات وموارد التسويق في مصر إلى 18 دولة تم الاستقرار عليهم كأسواق سياحية مستهدفة، وكذلك تغيير سياسات التسويق من خلال التركيز على التعاون مع شركاء المهنة المحليين والدوليين من منظمي الرحلات وشركات طيران وخاصة في تنفيذ الحملات الترويجية وبرامج التسويق المشترك، بالإضافة إلى التوجه لتحسين مكونات جانب العرض في المقصد السياحي المصري، بدلاً من التركيز على تحفيز جانب الطلب على المنتج السياحي المصري.



واستعرض أحمد عيسى أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية والتي جاءت لتحسين جانب العرض والتي ترتكز على إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر ومضاعفة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وكذلك زيادة أعداد الغرف الفندقية بها، مشيراً إلى مصر كان بها 212 ألف غرفة فندقية فقط حتى العام الماضي، وأنه بنهاية عام 2024 من المتوقع أن تصل أعداد الغرف الفندقية إلى 250 ألف غرفة.



وأشار إلى أن المنتجات السياحية التي تركز عليها الوزارة خلال الفترة الحالية نظراً لتمتع مصر بميزة تنافسية كبيرة بها هي السياحة الثقافية، وسياحة المغامرات وخاصة الغوص، والسياحة الشاطئية، وسياحة العائلات، والمنتج الذي يجمع بين السياحة الثقافية والترفيهية معاً، بالإضافة إلى السائحين الذي يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة ومتعددة التجارب والأنماط السياحية.