هيئة شئون الأسرى الفلسطينية تنشر قائمة بأسماء 39 أسيرا يرتقب الإفراج عنهم اليوم

نشرت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني الفلسطينيين، اليوم الجمعة، قائمة بأسماء 39 أسيرًا يرتقب الإفراج عنهم.



وأعلنت الهيئة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أسماء الدفعة الأولى من الأسيرات المحررات والأطفال المحررين، الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم، وذلك ضمن اتفاق الهدنة، وعددهم (39) وهم:



يوسف محمد مصطفى عطا / رام الله

قصي هاني علي احمد / بيت لحم

جبريل غسان إسماعيل جبريل / قلقيلية

محمد احمد سليمان أبو رجب / الخليل

احمد نعمان احمد أبو نعيم / رام الله

براء بلال محمود ربعي / الخليل

أبان إياد محمد سعيد حماد / قلقيلية

معتز حاتم موسى أبو عرام / الخليل

إياد عبد القادر محمد خطيب / القدس -حزما

ليث خليل عثمان عثمان / رام الله

محمد محمود أيوب دار درويش / رام الله

جمال خليل جمال براهمة / أريحا

جمال يوسف جمال أبو حمدان / نابلس

محمد أنيس سليم ترابي / نابلس

عبد الرحمن عبد الرحمن سليمان رزق / القدس

روان نافز محمد أبو مطر / رام الله

مرح جودت موسى بكير / القدس

ملك محمد يوسف سليمان / القدس

أماني خالد نعمان حشيم / القدس

نهاية خضر حسين صوان / القدس

فيروز فايز محمود البو / القدس

تحرير عدنان محمد أبو سريه / نابلس

فلسطين فريد عبد اللطيف نجم / نابلس

ولاء خالد فوزي طنجة / طولكرم

مريم خالد عبد المجيد عرفات / نابلس

أسيل منير إبراهيم الطيطي / نابلس

أزهار ثائر بكر عساف / القدس

رغد نشأت صلاح الفني / طولكرم

فاطمه نعمان علي بدر / القدس

روضه موسى عبد القادر أبو عجمية / بيت لحم

سارة ايمن عبد العزيز عبد الله السويسه/ نابلس

فاطمه إسماعيل عبد الرحمن شاهين/ بيت لحم

سميرة عبد الحرباوي /القدس

سماح بلال عبد الرحمن صوف / قلقيلية

فاطمه بكر موسى أبو شلال/ نابلس

حنان صالح عبد الله البرغوثي / رام الله

فاطمة نصر محمد عمارنة / جنين

زينه رائد عبدو / القدس

نور محمد حافظ الطاهر / نابلس



وأنهت سلطات السجون الإسرائيلية، ظهر اليوم الجمعة، إجراءات الإفراج عن 39 أسيرا فلسطينيا، بينهم 24 امرأة، لافتا إلى أنه تم نقل الأسرى إلى سجن عوفر تمهيدا للإفراج عنهم.



من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه أنهى استعداداته لتسلم الأسرى الإسرائيليين المحررين، بحسب شبكة «الجزيرة» الإخبارية.



وكان المفوض الفلسطيني لشئون الأسرى قدورة فارس قد قال في وقت سابق، إن إسرائيل ستطلق، الجمعة، سراح 39 سجيناً فلسطينياً، من بينهم 24 امرأة و15 قاصراً، في الضفة الغربية المحتلة مقابل 13 رهينة من المقرر أن تطلقها حركة حماس من قطاع غزة.



وأضاف فارس أن «إسرائيل ستسلم السجناء، وجميعهم من الضفة الغربية أو القدس المحتلتين، إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سجن عوفر العسكري الإسرائيلي في حوالي الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي».