قال الناطق باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أبو حمزة، إن الحركة ملتزمة بوقف عملياتها العسكرية والصاروخية خلال فترة الهدنة الإنسانية في غزة.



ونوه خلال كلمة له، اليوم الجمعة، أن «هذا الالتزام ساري المفعول ما التزم به العدو»، مشيرًا إلى أن «أي خرق سيقابل بالرد المناسب».



ولفت إلى أن «المشروع الجهادي لن يتوقف حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني»، متوجهًا بالتهنئة إلى الأسرى الفلسطينيين المحررين من سجون الاحتلال.



وأكمل: «في ضوء المرحلة الأولى من الصفقة المرتقبة، سنفرج عن عدد من أسرى العدو لدى سرايا القدس والمقاومة، ونبارك لأسرانا وأسيراتنا الحرائر».



وأضاف: «نقول لهم أنتم تستحقون من مقاومتكم وشعبكم أكثر وأكثر، فنحن قوم لا نترك أسرانا في أيدي الغاصبين، ولن نبرح معركتنا حتى تحقيق كل أهدافنا».