كتب ــ شريف حربى وعلاء شبل وهدى الساعاتى ومصطفى الملاح:

«التنمية المحلية»: تكثيف الحملات الرقابية فى المحافظات للتأكد من التزام التجار بالأسواق والمحال التجارية

ارتفاع سعر الكيلو إلى 50 جنيها فى بعض المناطق واختفاؤه فى أخرى بالإسكندرية

جهود مكثفة لتوفير كل السلع الاستراتيجية وضبط منظومة الأسعار بالمنوفية



تفاقمت أزمة السكر فى المحافظات ما بين ارتفاع سعر الكيلو من 25 إلى 50 جنيهًا فى بعض المناطق واختفائه فى مناطق أخرى، على الرغم من مبادرة خفض الأسعار السلع الاستراتيجية ما زالت قائمة بنسب تتراوح بين 15 و25%، حيث يتم بيع سعر الكيلو للمستهلكين بسعر 27 جنيهًا.



من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، خالد قاسم، إن الوزير آمنة وجه بتكثيف الحملات الرقابية فى المحافظات بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومديريات التموين والجهات المعنية كافة للتأكد من التزام التجار بالأسواق والمحال التجارية من تخفيض أسعار السلع الأساسية المقررة من مجلس الوزراء، والإعلان بوضوح عن الأسعار على المنتجات.



وأضاف قاسم فى تصريحات لـ«الشروق»، أن الوزير طالب من المحافظين بالتوسع فى إقامة معارض بيع السلع الغذائية والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة بالمحافظات بأسعار مخفضة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال.



ونوه إلى أن وزير التنمية المحلية، طالب بالمتابعة المستمرة للمخزون من السلع الاستراتيجية للتأكد من توافرها للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم خلال الفترة المقبلة.



وفى الإسكندرية، شن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أحمد إبراهيم، اليوم الجمعة، حملة على الأسواق والسلاسل التجارية فى عدد من الأماكن المتفرقة؛ للتأكيد على الأسعار وتحرير محاضر للمخالفين.



فيما اقترح عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالإسكندرية سليمان جابر، أن يكون هناك تسعيرة جبرية للسكر خاصة أن إنتاجه من مصانع حكومية، مرجعا السبب الأكبر للأزمة إلى احتكار التجار للسلعة.



ودفع محافظ الإسكندرية محمد الشريف، بعدد من السيارات المتنقلة سعة السيارة 5 أطنان للأماكن النائية بجميع أحياء الإسكندرية، لبيع سلعة السكر بسعر 27 جنيها للكيلو فى إطار توجيهات الدولة ومبادرة رئيس الوزراء بخفض أسعار السلع وتوفير كل السلع الأساسية بالمناطق النائية والأكثر احتياجًا للتخفيف عن كاهل المواطنين.



وشكا عدد كبير من المواطنين بمحافظة الغربية من عدم تمكنهم من الحصول على السكر المدعم الذى أعلنت المحافظة عن طرحه فى المنافذ.



وقال محمد السيد، سائق: إنه بمجرد وصوله إلى المنافذ التى أعلنت عنها الحكومة يخبره الموظف أن الكميات نفدت وأن يأتى غدا، وذلك بعدما وصل سعره فى بعض الأماكن إلى 56 جنيهًا للكيلو.

من ناحيته، أكد محافظ الغربية طارق رحمى، اهتمامه البالغ بأزمة السكر، وأنه يجرى بجولات مفاجئة يوميًا للتأكد من توافر السكر وطرحه بعدالة.



وأشار رحمى إلى أن الدولة تعمل على قدم وساق لإيجاد الكثير من المبادرات، ومنها معارض بيع السلع والمنافذ الثابتة والمتحركة، والتوسع بها فى الميادين والمحافظات؛ لتوفير السلع الغذائية، ومكافحة صور الاحتكار والغلاء كافة.



من جهته، كشف محافظ المنوفية إبراهيم أبو ليمون، فى بيان له، عن ضبط الأجهزة الرقابية ما يزيد عن 4 أطنان سكر تموينى مدعم بمركزى منوف والسادات، قبل بيعها بالسوق السوداء واستخدامها فى تصنيع مستحضرات تجميل بهدف التربح وتحقيق أرباح طائلة، مؤكدا أنه تم التحفظ على كل المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها حيال تلك الوقائع.